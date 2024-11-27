Kıskanç kocadan yatak odasına kamera! Boşanma davasında emsal karar

Kayseri'de yaşayan Melike S. kocasının aşırı kıskanç olduğunu, yatak odasına kamera yerleştirdiğini, istediği yere gitmesine izin vermediğini, kendisine baskı yaptığını, hazırladığı yemekleri beğenmediğini belirterek boşanma davası açtı.

Sabah'ın haberine göre Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerekçe gösteren kadın, 100 bin lira maddi ve 100 bin lira manevi tazminat istedi. Aile mahkemesi kadına aylık 2 bin lira yoksulluk nafakası yasal faiziyle birlikte 30 bin lira maddi, 30 bin lirada manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Kıskançlıktan yatak odasına kameraya koyan kocaya yargı tokadı

Karara itiraz eden koca Emrah S. ise; eşinin kendisine zarar vereceğini düşünerek yatak odasına kamera koyduğunu, eşinin sık sık ailesine giderek uzun süre kaldığını, kazandığı parayı eve değil kök ailesine harcadığını, eşine "Allah belanı versin, sen bana karışamazsın" diyerek beddua ettiğini savundu.

200 BİN LİRA TAZMİNATA MAHKUM OLDU

Kayseri Bölge Adliye 2. Hukuk Dairesi ise, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin ağır, kadının ise az kusurlu olduğunu kaydetti. Aile mahkemesinin kocanın 60 bin lira tazminat ödemesini öngören kararını bozan Daire, eşinin maddî desteğini yitiren ve kişilik hakları saldırıya uğrayan Melike S'ye yasal faiziyle birlikte 100 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Kıskançlıktan yatak odasına kameraya koyan kocaya yargı tokadı

Koca Emrah S kararı Yargıtay'a taşıdı ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de istinaf mahkemesinin kararının kanuna uygun olduğun belirterek verilen kararı onadı.