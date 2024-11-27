Sarıyer’de eski çalışan iş yerindekilere ağaç dalıyla saldırdı o anlar kamerada

Olay, 22 Kasım Cuma günü saat 23.30 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fastfood restoranında aşçı olarak çalışan Ramazan A. bir süre önce işten çıkartıldı. Bu olaydan birkaç gün sonra Ramazan A., işten çıkartılmasından sorumlu tuttuğu iş arkadaşı Doğukan B.'yi arayarak tartıştı. Birbirlerine karşı tehdit ve hakaretlerde bulunmaları üzerine Ramazan A. iş yerine geldi. Elindeki ağaç dalıyla içeriye giren Ramazan A., önce Doğukan B.'nin kardeşi F.B.'nin başına vurdu ardından Doğukan B.'ye saldırdı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tarafların kavga ettiğini görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polisler birbirlerinden şikayetçi olduğunu belirten tarafları gözaltına aldı. Emniyete ifadesi alınan Ramazan A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ramazan A., 'kasten yaralama' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doğukan B. ile Furkan B. ise emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.