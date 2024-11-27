Donacağız! ❄️ Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 10-18 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece düşeceğini ve mevsim normallerinin altına ineceğini duyurdu.

Yeni haftada sıcaklıklar 10-18 derece azalacak (AA)

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu soğuk hava dalgasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeni haftada sıcaklıklar 10-18 derece azalacak (DHA)

"TÜM TÜRKİYE ÇOK SOĞUK"

Bu yıl kışın erken geldiğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'de kasım ayı sıcaklık ortalamasının 14 derece olduğunu, ancak sıcaklıkların 7,5-8 derecelere kadar düştüğünü vurguladı. "Tüm Türkiye çok soğuk. Ankara ve Van gibi şehirlerde kar oldukça erken yağdı. Bu durum sürpriz değil. NOAA'nın (ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) verilerine göre, 2024 yılı başından itibaren mayıs haricinde tüm aylar sıcaklık ortalamalarının üzerine çıkmıştı" dedi.

Yeni haftada sıcaklıklar 10-18 derece azalacak (DHA)

LA NİNA DÖNEMİNE GEÇİLDİ"

Doğanın kendini dengeleme mekanizmasına dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Eğer çok sıcak bir dönemden geçtiysek, ardından soğuk bir dönem gelir. 2020, 2021 ve 2022 yılları oldukça kurak geçti; yağışlar sırasıyla %12, %9 ve %12 oranında azaldı. Barajlarımız halen dolmuş değil. Süper El Nino ile bu açığı kapatmaya çalışan doğa, şimdi de La Nina dönemine geçti." ifadelerini kullandı.

Yeni haftada sıcaklıklar 10-18 derece azalacak (DHA)

"SON YILLARIN EN SOĞUK KIŞI"

La Nina'nın etkisiyle sert soğukların yaşanacağını belirten Yaşar, "Son 50-60 yılın en soğuk kışlarından birine tanıklık edebiliriz. Ancak bu durum umut verici. Şubat sonrası yağışların normale dönmesini ve yer altı su kaynaklarının dolmasına katkı sağlayacak bir yağışlı yıl geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Tahtalı Barajı gibi önemli su kaynaklarındaki doluluk oranlarının %11'lere kadar düştüğünü hatırlatan Yaşar, kar yağışının yer altı sularını beslemesi açısından hayati önem taşıdığını da ekledi.

Meteoroloji 1 Aralık 2024 günlük en düşük sıcaklık tahminini paylaştı (Ekran görüntüsü)

METEOROLOJİ'NİN HARİTASINA YANSIDI

Türkiye'nin yeni haftada soğuk havanın etkisinde olacağı Meteoroloji'nin sıcaklık haritasına da yansıdı.

1 Aralık Pazar günü birçok ilde hava sıcaklıklar sıfırın altında seyredecek.