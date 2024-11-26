Uyuşturucu ticaretinden 17 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firar hükümlü Seyhan polisi tarafından yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Mehmet Akkurt'u yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hükümlü Fatih Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yakalandı.
Yakalanan hükümlü aynı zamanda, "kadına şiddet, güveni kötüye kullanma, silahla tehdit, silahla yağma" gibi suçlardan da arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.