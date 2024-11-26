4 saatte 7 cinayet 8 ceset! Katliamın rotası A Haber’de

İstanbul, pazar günü (24 Kasım 2024) kan donduran bir olayla sarsıldı. Bahtiyar Aladağ isimli şahıs Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta peş peşe 7 kişiyi katlettikten sonra kendi canına da kıydı. Şahıs 2 kişiyi de ağır yaralarken, A Haber ekipleri katliamın izini sürdü.

A Haber muhabiri Esra Akyürek

13.30 | İLK CİNAYETLER GÖL KENARINDA

Bahtiyar Aladağ, pazar günü eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu ile birlikte Büyükçekmece Gölü kenarında piknik yapıyordu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs bu sırada yine zehir aldı. Kullandığı uyuşturucunun etkisiyle kendini kaybettiği iddia edilen şahıs eşinin kendisini aldattığı düşüncesiyle tartışmaya başladı. Aladağ burada ilk olarak kayınvalidesi Türkan Soylu ve oğlunu öldürdükten sonra kaçmaya çalışan eşini de 10 metreden vurarak katletti.

A Haber muhabiri İslim İstanbullu



16.30 | KATLİAMIN İKİNCİ DURAĞI EV

Uyuşturucunun etkisi ile ailesini katleden Aladağ'ın sonraki durağı anne ve babasının birlikte yaşadığı Büyükçekmece'deki ev oldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 16.30 sıralarında ailesinin evine gelen Aladağ, kısa süre içerisinde babası Muhammet Aladağ, annesi Necmiye Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı vurdu.

Katliamın yaşandığı evdeki pencerede olayın izleri (A Haber ekran görüntüsü)

Anne ve babası olay yerinde hayatını kaybederken, boynundan vurulan kız kardeşi ağır yaralı şekilde pencereye çıkarak "Ambulans, yetişin yardım edin" diye çığlık çığlığa yardım talep etti.

A Haber muhabiri Kübra Kılıç

17.00 | BERBER DÜKKANINDA KATLİAM SÜRDÜ

Aladağ daha sonra Avcılar'da bulunan bir kuaför dükkanına gitti. Dükkanda çalışan kayınbiraderi Gökhan Soylu'yu hedef alan Aladağ, kayınbiraderini vurarak ağır yaraladı. O sırada kendisine "Ne yapıyorsun?" şeklinde tepki gösteren dükkan sahibi Mehmet Salih Özsökük'ü de vuran şahıs onu da katletti.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan

17.30 | SON CİNAYETTEN SONRA İNTİHAR

Ailesini acımasızca katleden şahıs cinayetlerin son durağı olarak Esenyurt'a gitti. Burada bir gecekonduda yaşayan ve eşi hamile olan kuzeni Şadan Serdar Büke'yi hedef aldı. Büke, 17.30 sıralarında evinin önünde yürüyen Bahtiyar Aladağ'ı gördü. Çevredekilerin ifadesine göre Aladağ, "Ne oldu, nereden geliyorsun?" diyen kuzenini sokak ortasında kafasından vurarak katletti. Seri katliam yapan Aladağ, kuzenini öldürdüğü yerin yaklaşık 20 metre ilerisinde bıraktığı aracına gitti, burada şoför koltuğuna oturdu ve silahı eline alıp kafasına dayadı ve hızlıca tetiğe basarak kendi yaşamına son verdi.

4 saatte 7 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ (İHA)

KATLİAMI NEDEN İŞLEDİ?

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında katliamın rotası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Almaçayır, "Büyükçekmece Gölü'nde saatler 13.30'u gösterdiğinden kayınvalidesini, eşini ve oğlunu öldürdükten sonra eve geçiyor ve 16.30'da annesini, babasını öldürüp kız kardeşini yaralıyor. Böylesine bir katliamı yaparken oldukça rahat tavırlar sergilemesi çok dikkat çekici. Elini kolunu sallayarak rahat yürümesi gerçekten tüyle ürpertiyor. Katil Bahtiyar Aladağ Esenyurt'ta kuzeni Servet Aladağ ile 3-4 dakika kadar konuşuyor. Sonrasında arabada oturduğu yerden kuzeni Servet Aladağ'ı boğazında vurup öldürüyor. Bahtiyar Aladağ burada panik yapıyor ve bölgede trafik olmasında dolayı kaçamayacağını anlıyor ve intihar ediyor. Akrabalarından edindiğimiz bilgiye göre bölgede trafik olmasa Bahtiyar Aladağ kaçıp birkaç kişiyi de daha öldürebilirdi. Çevredekilere ve akrabalarına bazı kişileri ve yine kuzeni Necmettin'i sormuş. Bahtiyar Aladağ eğer orada panikleme daha fazla ölüm konuşuyor olabilirdik. Cinnet getiren insanlar sonrasında 'ne yaptım' psikolojisine girer ancak farklı bir şeyden bahsediyoruz. Burada bir planlama ve organizasyon var. Bahtiyar Aladağ'ın uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı var. Otopside olay zamanında uyuşturucu kullanıp kullanmadığı tespit edilecektir. İlk cinayet serisi ile 2'nci cinayet serisi arasında 3 saatlik bir zaman dilimi var burada kendisine 'ben ne yaptım?' diye bir soru sormuyor. 10 yaşındaki kendi oğlunu evladını katlediyor. Annesi ve babasını öldürdükten sonra kullandığı vahşet arabasının direksiyonunu Avcılar'a kuaföre kırıyor. Kayınbiraderi ve berberi öldürüp oradan Esenyurt'a gidiyor. Burada kuzenini öldürüp intihar ediyor. Bahtiyar Aladağ'ın görüntülerine bakarsak çok sakin olduğunu görüyoruz. Kafasında bir şeyleri kurduğunu anlayabiliyoruz. Araba kullanırken görüntülerine de bakarsan herhangi bir madde etkisi altında olmadığını anlayabiliyoruz. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bir izlenim yok." ifadelerini kullandı.

AİLESİNİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Almaçayır, Bahtiyar Aladağ'ın ailesini öldürmesinin arkasındaki motivasyonu da canlı yayında değerlendirdi. Almaçayır katliamla ilgili şunları söyledi: Meslektaşlarımız yakınları ile röportaj yapmış ve iyi bir çocuk olduğu yönünde ifadeler kullanıyorlar. Kendi kafasında kurduğu bir aldatma hikayesi var. Anne ile ilgili böyle söylenti yok kendi kafasında kurduğu bir senaryoyu hayatına geçirmiş bir canavardan bahsediyoruz. Ekipler tarafından cep telefonu kayıtlarına bakıldı, tehdit unsuru ya da bu iddiaları desteleyecek bir mesajlaşma trafiği yok. Bu dosya bir faili meçhul değil 7 kurban ve olayı gerçekleştiren katil ile birlikte 8 ceset var. Cinayetin işleme nedeni araştırmalardan sonra dosyaya işlenecek. Olayı ruhsatsız bir silah ile gerçekleştiriyor.