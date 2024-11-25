Muhteşem Cuma indirimleri başladı mı? Efsane Cuma indirimleri bu hafta mı? İşte 2024 indirim takvimi...

Kasım ayı alışveriş tutkunları için adeta bir şenlik gibi geçecek. Online alışveriş platformlarında başlamak üzere olan Efsane Cuma indirimleri, kullanıcıların sepetlerini hazırlamaya başlamalarına neden oldu. Teknolojiden giyime, kozmetikten beyaz eşyaya kadar geniş bir yelpazede büyük fiyat düşüşleri yaşanacak. İşte Efsane Kasım indirimlerinin tarihi ve tüm detaylar...

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Efsane Kasım İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Efsane Cuma olarak bilinen büyük indirim günü bu yıl 29 Kasım'a denk geliyor. Alışveriş dünyasının en çok beklenen günü olan bu tarih, online platformlarda binlerce üründe önemli indirimlere sahne olacak. Özellikle elektronik ürünler, giyim, kozmetik ve ev eşyaları gibi farklı kategorilerdeki fiyatlar ciddi oranda düşecek. Bu tarihi kaçırmamak için alışveriş tutkunları, planlarını şimdiden yapmaya başladı.

Kasım İndirimleri Ne Kadar Sürecek?

Efsane Cuma günüyle başlayacak olan Kasım indirimleri, yıl sonu öncesine kadar farklı fırsatlarla devam edecek. Çeşitli markaların ve alışveriş sitelerinin sunduğu fırsatlar, yeni yıl alışverişlerine kadar sürecek büyük bir indirim maratonuna dönüşecek. Yıl sonu hediyeleri için alışveriş yapmak isteyenler de bu dönemi değerlendirebilir.