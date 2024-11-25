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Bahçesine giren domuzu traktörle böyle kovaladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2024 10:56
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Bahçesine giren domuzu traktörle böyle kovaladı

Şanlıurfa’da bir çiftçi bahçesine giren domuzu ilginç sesler çıkartarak traktörle kovaladı. Arada ilginç sesler de çıkartan çiftçi, domuzu bahçenin dışına çıkarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyük Çömlekçi kırsal mahallesinde yaşandı.

DOMUZU TRAKTÖRLE BÖYLE KOVALADI

Fıstık bahçesine giden Serkan Doğan isimli genç çiftçi, büyük boyutlara sahip bir domuz ile karşılaştı. Traktöre binen Doğan, bahçede domuzu kovaladı.

Arada ilginç sesler de çıkartan çiftçi, domuzu bahçenin dışına çıkarmayı başardı.

Domuzu traktörle böyle kovaladıDomuzu traktörle böyle kovaladı DOMUZU TRAKTÖRLE BÖYLE KOVALADI

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