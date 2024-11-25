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Mardin'de bina çöktü! 2 kişi ölümden döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2024 03:26
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Mardin’de bina çöktü! 2 kişi ölümden döndü

Mardin'i Kızıltepe ilçesinde yoğun yağış nedeniyle bir binanın çökerken, enkaz altında kalan 2 kişi AFAD tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sürekli Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle bir bina çöktü.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

İKİ KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Çökme sonucu iki vatandaş enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD DEVREDE

Olay yerine hızla intikal eden AFAD arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları yaralı olarak kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

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