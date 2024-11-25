Mardin’de bina çöktü! 2 kişi ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Sürekli Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle bir bina çöktü.

Olay yerinden bir kare - (DHA)



İKİ KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI



Çökme sonucu iki vatandaş enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD DEVREDE

Olay yerine hızla intikal eden AFAD arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşları yaralı olarak kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.