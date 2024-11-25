Bolu'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! Vatandaşların yardımına ekipler koştu
Ülkemizde birçok ili etkisi altına alan kar yağışı Bolu'da şiddetini arttırarak 2 gündür devam ediyor. Bolu'da kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Pürenli Yaylası'nda yolun kapanması sonucunda 5 araçta bulunan 12 kişi yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar Ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.
Bolu'da kar yağışlarının etkili olması sebebiyle Pürenli Yaylası'ndaki yol kapandı ve 12 kişi mahsur kaldı.
Bolu'da 2 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 buçuk metreyi bulduğu Mudurnu ilçesine bağlı Ortaköy köyü mevkiindeki Pürenli Yaylası'nda yollar kapandı.
12 KİŞİ MAHSUR KALDI
5 aracın güzergah üzerinde hareket edememesi nedeniyle araçlar içerisinde bulunan 12 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine Mudurnu İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle yolu açtı. Mahsur kalan kişiler yolun açılmasıyla kurtarıldı.