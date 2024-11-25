Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşıyan Mert Türkmen tartıştığı eşi Yeşim Türkmen'i tabanca ile vurarak öldürdü. Olay sonrası Türkmen'in cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a gönderilirken cani koca gözaltına alındı. İşte detaylar...
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mert Türkmen (35), tartıştığı eşi Yeşim Türkmen'i (37) tabanca ile vurarak öldürdü.
TARTIŞTIĞI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mert Türkmen ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Mert Türkmen, tabanca ile eşi Yeşim Türkmen'e ateş etti. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Yeşim Türkmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Mert Türkmen gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.