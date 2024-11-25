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Fırtına Ardahan'ı yıktı geçti: Çatılar uçtu evlerde hasar oluştu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2024 14:59 Güncelleme: 25.11.2024 15:00
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Fırtına Ardahan’ı yıktı geçti: Çatılar uçtu evlerde hasar oluştu

Ardahan'da şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarının uçmasına, ev ve ahırlarda hasara neden oldu.

Fırtına sebebiyle Atatürk Mahallesi ve merkeze bağlı Binbaşar, Ömerağa, Lehimli köyleri ile Göle ilçesine bağlı Mollahasan, Çardaklı ve Senemoğlu köyleri, Posof ilçesine bağlı Türkgözü köyünde 5 ev ve ahırın çatısı uçtu. Yapılan İhbarlar üzerine bölgeye AFAD görevlileri sevk edildi.

Ekipler, hasar tespit çalışması yapıp çevredeki diğer ev sahiplerine oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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