Fırtına Ardahan’ı yıktı geçti: Çatılar uçtu evlerde hasar oluştu

Fırtına sebebiyle Atatürk Mahallesi ve merkeze bağlı Binbaşar, Ömerağa, Lehimli köyleri ile Göle ilçesine bağlı Mollahasan, Çardaklı ve Senemoğlu köyleri, Posof ilçesine bağlı Türkgözü köyünde 5 ev ve ahırın çatısı uçtu. Yapılan İhbarlar üzerine bölgeye AFAD görevlileri sevk edildi.

Ekipler, hasar tespit çalışması yapıp çevredeki diğer ev sahiplerine oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.