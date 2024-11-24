TEM’de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Kaza TEM Otoyolu Derince ilçesi geçişindeki Çınarlı Mahallesi mevkisinde meydan geldi.

İstanbul yönüne giden E.K. idaresindeki 41 APH 557 plakalı otomobil ile aynı yönde giden S.Ö. idaresindeki 54 AHD 194 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.

Kazanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 54 AHP 194 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö. ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan R.K.'nin yaralandığı anlaşıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle 4 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Kaza karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.