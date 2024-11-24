Sarıyer’de denize düşen 2 kişi kayboldu!

Olay gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören diğer kişi de denize atladı.

Fotoğraf: DHA

İki kişi kısa süre içinde denizde gözden kayboldu.

Fotoğraf: DHA

Sahil Güvenlik ekipleriyle deniz polisinin 2 kişiyi denizdeki arama çalışmaları sürüyor.Dalgıçlar ise denizde kaybolan 2 kişiden bir iz bulmak için dalış yapmayı sürdürüyor.

Fotoğraf: DHA

"BİRAZ DİKKATLİ OL DALGA VAR DEDİK"

Görgü tanıklarından Orhan Uslu, "Onlar balık tutuyordu burada. Biri yanaştı buraya, hatta 'Biraz dikkatli ol dalga var' dedik. Ballık tutuyordu.Biri kenara gitti diğeri de onu kurtarmak için atladı. Ondan sonra dalgayla beraber birden yok oldular. Sahil Güvenliği aradık ama olan oldu. Burada tanışmıştım" dedi.