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Tekirdağ'da fabrikanın geri dönüşüm konteynırı yandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 17:39 Güncelleme: 24.11.2024 17:39
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Tekirdağ’da fabrikanın geri dönüşüm konteynırı yandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir un fabrikasında geri dönüşüm konteynırı yandı.

Yangın, sabah saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın bahçesinde bulunan büyük geri dönüşüm konteynırından henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde alevler yükselmeye başladı. Yangını gören işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışması da gerçekleştirildi. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

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