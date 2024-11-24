Tekirdağ’da fabrikanın geri dönüşüm konteynırı yandı

Yangın, sabah saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın bahçesinde bulunan büyük geri dönüşüm konteynırından henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde alevler yükselmeye başladı. Yangını gören işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışması da gerçekleştirildi. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.