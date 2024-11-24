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Sinop'ta fırtına ağaç devirdi yol trafiğe kapandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 17:37 Güncelleme: 24.11.2024 17:37
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Sinop’ta fırtına ağaç devirdi yol trafiğe kapandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan kar ve fırtına, kestane ağacının devrilmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Sinop'un Ayancık ilçesi Gökçebel köyünde meydana geldi.

Köyde etkisini gösteren kar ve fırtına nedeniyle bir kestane ağacı yolun üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri olay yerine ulaşarak devrilen ağacı kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı. Zorlu hava şartlarına rağmen yapılan müdahale, trafiğin tekrar güvenli bir şekilde işlemesini sağladı.

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