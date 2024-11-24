Malatya’da kar yağışı etkili oluyor

Malatya'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı Malatya'ya öğlen saatlerinde giriş yaptı. Yüksek rakımlı bölgelerde öncelikli başlayan yağış kent merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Mevsimin ilk kar yağışı ile beyaza bürünen Malatya'da olası aksaklıklara karşı tüm ekipler teyakkuza geçti.

Kar yağışının ilk başladığı ilçelerden biri olan Darende ilçesinde ağaçların dalları ağırlığa dayanamayarak kırıldı. İlçeden geçen Malatya-Kayseri karayolunun da ulaşıma kapanması ile trafik ekipleri sürücülerin geçişine izin vermiyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 20 santime kadar ulaştığı öğrenilirken, belediye ekipleri kırılan dalları kaldırarak temizliğe başladı.