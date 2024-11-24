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İzmir’de mevsimin ilk karı kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 16:28 Güncelleme: 24.11.2024 16:28
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İzmir’de mevsimin ilk karı kamerada

İzmir’de soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte Ödemiş’in Bozdağ Mahallesi’ne mevsimin ilk karı düştü.

İzmir'de dün etkili olan sağanak yağışın ardından bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ'da, sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar yağışı, 2 bin 159 metre yüksekliğiyle de İzmir'in en yüksek zirvesi olan Bozdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Bölgedeki butik otel ve pansiyon sahipleri de yeni yılın yaklaşmasıyla müşterilerini beklemeye başladı.

İzmir'i en yüksek zirvesi Bozdağ'da teleferik tesislerinin de yer aldığı kayak tesisleri de bulunuyor.

Öte yandan, belediye görevlileri yolları tuzlama çalışmalarını sürdürürken, bölgeye gelecek vatandaşlara ise araçlarında kış lastiği bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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