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Başkentray'dan tüm zamanların rekoru: 94 bin yolcu ile zirve yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 14:42
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Başkentray’dan tüm zamanların rekoru: 94 bin yolcu ile zirve yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray’ın tüm zamanların en çok yolcu sayısına ulaştığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada "20 Kasım'da Ankara'da Başkentray 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı. Açılışından bu yana ise tam 104 milyon yolcumuza hizmet verdi." ifadelerini kullandı.

"İYİ PLANLAMA VE VERİMLİ İŞLETME REKORLARI GETİRİYOR"

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını vurguladı:

"Ankara'daki ekiplerimiz yolcu taleplerini dikkatle izliyor ve sefer sıklığını buna göre planlıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan bu çalışmalar, hem verimli işletmeciliği hem de rekorları beraberinde getiriyor. Bugün Başkentray olmadan kent içi ulaşımı hayal etmek mümkün değil. İyi planlama ve verimli işletme rekorları da beraberinde getiriyor."

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