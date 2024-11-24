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Afyonkarahisar'da hurdaya dönen araçlar kazanın şiddetini gözler önüne serdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 15:18 Güncelleme: 24.11.2024 15:19
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Afyonkarahisar’da hurdaya dönen araçlar kazanın şiddetini gözler önüne serdi

Afyonkarahisar'da yaşanan ve 30 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasında olaya karışan araçlar bölgeden kaldırılırken, hurdaya dönen araçlar ise yaşanan olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza, Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede plakası ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen yolcu otobüsü tır ve otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen ambulanslar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerinin ardından Jandarma tarafından araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazada otomobilin hurda yığınına dönmesi ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Öte yandan, otobüsün ön kısmının büyük bir bölümünün de kazada parçalandığı gözlendi.

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