Mersin’de 21 yıl 11 ay ceza alan şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uzun zamandır aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Ekiplerin bir aylık çalışmasında 'Yağma' suçundan 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ.'nin Silifke ilçesinde saklandığı adres belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

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