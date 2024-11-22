Kastamonu’da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Kastamonu İl Özel İdaresi İl Daimi Encümen Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki 3 bin 200 hektarlık alanın açık teklif usulüyle 3 yıl süreli ihalesi yapılacak. Muhammen bedeli 575 bin lira, geçici teminat bedeli ise 17 bin 250 lira olan sahanın ihalesi, 10 Aralık saat 11.00'de Kastamonu Valiliği İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunlu olacak. Şartname ve ekleri, Kastamonu Valiliği yanı İl Genel Meclis Binası Encümen Müdürlüğünden 500 lira karşılığında temin edilebilecek.

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