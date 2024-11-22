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Manisa'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 15:27
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Manisa’da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bahadırlar Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Yusuf Tanrıöver (62), kestiği ağacın altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tanrıöver, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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