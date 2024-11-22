Kütahya’daki kazada yaralanan tır şoförü hastanede öldü

Kazada yaralanan Kenan Akçay (43), olay sonrası kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası Akçay'ın cenazesi, Uşak'ta toprağa verildi. Kenan Akçay yönetimindeki 06 DRZ 153 plakalı tır, 16 Kasım'da Altıntaş-Dumlupınar kara yolunun 3. kilometresinde Fuat Sarıışık'ın kullandığı 03 BS 299 plakalı tıra çarpışmış, gaz beton taşıyan her iki aracın sürücüleri yaralanmıştı. Akçay ve Sarıışık, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.

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