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İstanbul'da evde ele geçirilen 6 ruhsatsız tabancaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 10:51
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İstanbul’da evde ele geçirilen 6 ruhsatsız tabancaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Sultangazi'de bir eve düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, teknik ve fiziki takibe alınan bazı şüphelilerin kaldığı evde ruhsatsız silahlar olduğu belirlendi. Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, M.İ.S. (20) ve E.S. (15) ile Y.S. (36) isimli kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 6 ruhsatsız tabanca ve 220 farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ.S. tutuklanırken, diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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