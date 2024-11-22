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Başkentte silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 10:49
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Başkentte silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yasa dışı silah ticaretine karışan suçluların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Keçiören ilçesinde belirlenen şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, av tüfeği, pompalı tüfek ve 307 fişek ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

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