Gölpazarı adına izlenecek yol haritası belirlendi

Gölpazarı Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Feyza Nur Kılıç, ilgili belediye ve kurum müdürleri katıldı. Gerçekleşen toplantıda Gölpazarı'nda kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayinin geçirdiği tüm süreçler hakkında ilgili veriler verildi. Toplantıya katılımcıların soru görüş ve önerileri dinlenildi. Toplantının devamında ise; Gölpazarı adına alınan yeni kararların yol haritası izleneceği belirtildi.