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Adıyaman' da arazi kavgası: 4 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 11:17
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Adıyaman’ da arazi kavgası: 4 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.

Kavga, sabah saatlerinde Besni'ye bağlı Kızılin köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki grup arasında aynı nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan Hüseyin D., Mehmet D., Mehmet T. ve Yasin B., ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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