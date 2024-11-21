Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Anne küçük çocuğuna sigara içirdi | Tepki yağdı! "Yetti artık"

Sosyal medya platformlarında her geçen gün yeni bir rezillik daha gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Eşcinselliğin özendirildiği, aile mahremiyetinin yok edildiği, para için soyunmanın ve dans etmenin normalleştiği lağım çukuru TikTok'un ardından Instagram'da da infial yaratan görüntüler paylaşılıyor.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN GÖRÜNTÜLER: KÜÇÜCÜK ÇOCUĞA SİGARA İÇİRDİ

Son olarak annesi olduğu iddia edilen "kadercarbga" isimli bir kadın, küçük çocuğuna sigara içirdi. O esnada ise orada bulunan annenin arkadaşı da çocuğun kafasına acımasızca vurdu.

TEPKİ YAĞDI

Korkunç görüntüler sosyal medyada infial yaratırken birçok kullanıcı anneye tepki gösterdi.

Ayrıca vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek biran önce gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkileri şöyle:

"Bu sorumsuz aile ve ebeveynler hakkında gerekli işlemin yapılmasını istiyoruz"

"İnsan karagözlerine kıyamaz şunun ya"

"Yetti artık ya şu el kadar yavruların istismarı"

"Çocuklar kimin ellerinde ziyan oluyor akil almıyor"

"Ne tür bir çürümüşlüğün içindeyiz artık anlamak mümkün değil..."

"Anne denmez bu kadına"