Konya’da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kırkpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.T. (32) idaresindeki 42 M 7939 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araçta yolcu olan A.T. (52), M.T. (10) ve E.A.T. (5) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.