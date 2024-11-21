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Bursa'da tekstil malzemesi üreten 3 katlı iş yerinde yangın

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 09:32 Güncelleme: 21.11.2024 09:36
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Bursa’da tekstil malzemesi üreten 3 katlı iş yerinde yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tekstil malzemesi üreten 3 katlı iş yerinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgar sebebiyle hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi 2. Emir Sokak üzerinde tekstil malzemeleri üreten 3 katlı iş yerinin 3. katında meydana geldi.

Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Şiddetli rüzgar sebebiyle dumanlar sokağı abluka altına alırken, itfaiye ekiplerinin üzerine cam parçaları düştü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

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