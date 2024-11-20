Samsun’da park halindeki araçtan tencere ve tava çaldı

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.'ye ait park halindeki pazarlamacı minibüsünden tencere, tava ve bıçak gibi mutfak eşyası çalındı. Olay polise haber verildi. Irmak Polis Merkezi ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık olayını M.A.K.'nin (26) yaptığını tespit etti. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.