Belarus uyruklu kayıp dağcı kardeşler bulundu! Vali A Haber’de açıkladı

Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentino ve Mariao İvankova, 16 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe çıktı. 2 gün sonra geri dönmesi beklenen ikiz dağcılara ulaşılamadı. Bunun üzerine dün arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Aladağlar'ın bir bölümünün sınırları içinde kaldığı Kayseri'de de AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Yahyalı'nın amatör dağcılarından oluşan bir grup da bu bölgede çalışmalara katıldı.

Niğde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, Sokullupınar güzergahında Kızılkaya zirvesi ile Emli Vadisi bölgesinde çalışmalarını sürdürürken Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da bölgede tarama çalışması yaptı.

KARDEŞLER BULUNDU

Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova, jandarma AFAD, UMKE ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmada, Yahyalı ilçesindeki Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkisinde bulundu.

VALİ A HABER'DE AÇIKLADI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek A Haber'e konuştu.

"BELARUS UYRUKLU İKİ KIZ KARDEŞ SAĞ BULUNDU"

Çiçek, yaptığı açıklamada, "Pazar gününden itibaren gezi için Ala Dağlar mevkiinde alana çıkan iki tane Belaruslu iki kız kardeşten haber alamıyorduk. Bununla ilgili de hem Niğde tarafından hem de Kayseri tarafından hem jandarmamız, hem AFD'ımız hem UMKE'miz büyük bir çalışma içerisindeydi. Fakat artık ümitlerin bitmeye başladığı bir andı. Çünkü bölge karlık bir alandı. Ulaşımın gerçekten zor olduğu bir alandı. Helikopterlerle ekiplerimizi alana bırakmıştık. Bugün çok şükür sığındıkları yerde hem jandarmamız hem UMKE'miz ve AFAD ekiplerimiz iki kardeşi sağ olarak buldular. Sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini arkadaşlarımız verdiler. Ancak daha 45 dakikalık bir yolları var ambulansa ulaşmaları için. Şuan sağlık durumlarının iyi olduğunu biliyoruz. Kayaların arasına sığınmışlar. Ekiplerimiz kendilerine ulaştı." dedi.

NE OLMUŞTU?

16 Kasım'da Aladağlar'ın Sokullupınar mevkisinden Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçen Belarus uyruklu ikiz kardeş Valentino ve Mariao İvankova'dan haber alınamamış, 19 Kasım'da Belarus Konsolosluğunun Niğde Valiliği'ne bilgi vermesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.