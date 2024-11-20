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Isparta'da başıboş köpekler keçi sürüsüne saldırdı

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 10:28
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Isparta’da başıboş köpekler keçi sürüsüne saldırdı

Isparta'da başıboş köpekler keçi sürüsüne saldırdı, bir keçi telef oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Isparta'da başıboş köpekler keçi sürüsüne saldırdı, bir keçi telef oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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