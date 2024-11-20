Hakkari’nin etrafını saran dağlar beyaza büründü

Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hakkari'nin etrafını saran dağlar kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Karlı Sümbül Dağı'nın kentin en büyük parkı olan Kent Park'la bütünleşmesi ise şehre ayrı bir renk kattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN