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Hakkari'nin etrafını saran dağlar beyaza büründü

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 10:10
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Hakkari’nin etrafını saran dağlar beyaza büründü

Hakkari'nin etrafını saran dağlar kasım ayında yeniden beyaza büründü. Karlı Sümbül Dağı'nın kentin en büyük parkı olan Kent Park'la bütünleşmesi ise şehre ayrı bir renk kattı.

Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hakkari'nin etrafını saran dağlar kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Karlı Sümbül Dağı'nın kentin en büyük parkı olan Kent Park'la bütünleşmesi ise şehre ayrı bir renk kattı.

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