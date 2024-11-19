Bursa’da kaza! Servis minibüsü ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.



Nizamettin G. (54) yönetimindeki 16 S 6220 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Alican H. (55) idaresindeki 16 ASH 335 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ



Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adamın ambulansa bindirilme anı (DHA)

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alican H.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.