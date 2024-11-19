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Ocaktaki tencere faciaya neden oluyordu! Son anda engellendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 03:04
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Ocaktaki tencere faciaya neden oluyordu! Son anda engellendi

Nevşehir'de ocakta unutulan patates kızartması yangına neden oldu. Soğukkanlı davranan genç kız, tencerenin üstüne ıslak havlu örterek bir faciayı önledi.

Olay, 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartta meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (İHA)Olay yerinden bir kare - (İHA)

Apartta tek başına kalan ve ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisi genç kız, patates kızartması yapmak istedi. Ocak üzerinde uzun süre unutulan patates kızartması bir anda alev aldı.

FACİA ÖNLENDİ

Ocaktaki tencerenin yandığını gören genç kız havluyu ıslatarak tencerenin üzerine kapattı. Tencere daha sonra sokağa çıkarıldı. Genç kızın yapmış olduğu bu hareket muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu.


Durumu öğrenen diğer öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yangının büyümeden söndürüldüğü anlaşılırken ekipler de normale döndü.

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