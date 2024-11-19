Rize’de heyelan anı kamerada! 1 kişi hayatını kaybetti! 64 daire tahliye edildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak kütleri, bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bildirildi. Binalarda oturanlar tahliye edildi.

Rize'deki heyelan anı kamerada (A Haber ekran görüntüsü)

İŞTE O ANLAR

Heyelan anı kameralara yansırken binanın arka kısmından giren toprağın önden çıktığı görüldü.

TOPRAK KÜTLELERİ DAİRELERE DOLDU

Çayeli'nde gece boyu sağanak etkili olurken, Çarşıbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. İlk belirlemelere göre evlerden birinde toprak yığını altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

"64 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş A Haber'e özel açıklamalarda bulunurken "1 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 vatandaşımızın tedavileri sürüyor. 2 vatandaşımızın tedavisi tamamlandı. Güvenlik amacıyla 64 daire tahliye edildi. Vatandaşlarımız misafirhanelere yerleştirilecek. Şu anda Rize'de çok ciddi bir yağış var. 120 kilonun üzerinde çıkmış durumda ve devam ediyor. Biraz daha sürecek vatandaşlarımızın dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Burada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Sel, taşkın riski olan başka bölge yok." ifadelerini kullandı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş (A Haber ekran görüntüsü)

"EVİN MUTFAĞI TAMAMEN TOPRAKLA DOLMUŞ DURUMDA"

A Haber muhabiri Selman Kutlu da bölgedeki son gelişmeleri aktardı:

"Bölgede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Doğalgaz kesintileri ve elektrik kesintiler ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Binanın arkasında toprak kitlesi kayıp binanın içine giriyor ve 1 kişi can veriyor. 1 kişi de yoğun çabalar neticesinde toprak altında çıkarılıyor. Toplamda 3 kişi yaralandı. Toprak kitlesinin büyüklüğü ön tarafa akmasında belli oluyor. Şu anda evin mutfağının içini tamamen toprakla dolmuş durumda. Dükkanlarla birlikte burası 8 katlı bir bina. Binada kalanları itfaiye ekipleri çıkardı. Rize'de yağış şiddetli şekilde devam ediyor."

A Haber muhabiri Selman Kutlu (A Haber ekran görüntüsü)

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Çiftçi A Haber ekranlarına yaptığı açıklamada "Sabah 5.30 gibi binaların arkasından heyelan binaların içerisine doğru girdi. 1 ölü 2 yaralımız var. Girişi toprak dolan bina tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

İşte Çayeli Belediye Başkanı İsmail Çiftçi'nin açıklamaları:

"BİNALARIN İÇİNE GİRDİ"

"Sabahın erken saatlerinde yağmurla ilgili uyarı almıştık ama bu derece yoğun bir yağmur yağacağından haberimiz yoktu. Sabah 5,5 gibi binaların arkasından heyelan binaların içerisine doğru girdi. 1 ölü 2 yaralımız var."

"BİNAYI TAHLİYE ETTİK"

"Binada çok sayıda vatandaşımız yaşıyordu. Binayı belediyemizin imkanları AFAD'ın destekleriyle beraber insanlarımızı tahliye ettik. Şu anda can tehlikesi olacak bir durum bu alanda yok. Ama yağmur yine yoğun bir şekilde yağıyor."

Olay yerinden bir kare (DHA)

"KIL PAYI HAYATLARINI KURTARDILAR"

"Bir hemşehrimiz yine o evlerden bir tanesindeydi ben 5.30'da bölgeye geldiğimde o da namaz dönüşü geldi dedi ki ben namaz için kalktım evden çıktım baktım biraz su giriyor oğlumu aradım oğlum geldi kızımı aldı evine götürdü ben de namaza gittim dedi. Sonra geldiğimde evinin bir ucundan girip diğer ucundan toprağın çıktığına şahit oldu. Kıl yapı hayatını kurtaran hemşehrilerimiz de oldu."