Önce Malatya sonra Rize! Peş peşe depremler

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, saat 10.46'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'da merkez üssü Doğanşehir olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi (DHA)

MALATYA SONRASI RİZE DE SALLANDI

Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.

RİZE VALİSİ'NDEN A HABER'E AÇIKLAMA

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Vali Baydaş, "Hemşin ilçemizde 4.7 şiddetinde bir deprem oldu ve çok kısa sürdü. Cuma vaktinde meydana geldi. İnsanlarımız da şu anda camilerde. Saha taramalarımız sürüyor. Bize ulaşan olumsuz bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE BİLİNEN AKTİF FAYLAR YOK"

Malatya'nın ardından Rize'de deprem meydana gelirken, deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sürpriz bir deprem olduğunu belirten Ersoy, "Doğrusu bizim için de sürpriz oldu. O bölgede aktif üretebilecek fay harita üzerinde görünmüyor. Dolayısıyla 4,7 büyüklüğünde bir deprem hissedilebilir bir deprem ancak hasar vermez. Depremin nedeni ben de merak ediyorum. Geçmişte tarihsel dönemde büyük depremler üretmiş bir yer değil burası. Bölgede bilinen aktif faylar da yok. Ancak gördüğümüz gibi 4,7 deprem üretecek bir fay alanı var. Bu depremin hasar vermesi mümkün değil. Bölgeye dikkatlice bakmak ve incelemek gerekir. Bir tektonik depremlerin bir fay hattı üzerinde olmasını bekleriz. Ve Türkiye'deki aktif faylarını ve sayılarını biliyoruz ancak Rize bu yerlerden biri değil ya da büyük deprem olur dediğimiz yerlerden biri değil. Ancak Türkiye'nin tamamı deprem bölgesi. Ufak depremlerden de yapı stokları etkilenebilir. Bu nedenle dikkatli olmak gerebilir." dedi.

MALATYA'DA OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

İçişleri Ali Yerlikaya meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Malatya Doğanşehir'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis illerinden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi (DHA)

AFAD'DAN YENİ PAYLAŞIM

4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan bir açıklama daha geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da ilçede meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden dolayı ekiplerin sahada taramalara devam ettiğini belirterek, olumsuz bir durumun kendilerine intikal etmediğini söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise yaptığı yazılı açıklamada, depremin kentlerinde de hissedildiğini, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını kaydetti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıklamalarda bulundu (Ekran görüntüsü)

"ARTÇI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ersoy'un açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

2023 yılında 2 tane büyük deprem peş peşe meydana geldi. Bu 2'inci büyük depremin doğu ucundaki bir noktada bu deprem yaşandı. Ben bu depremin artçı olduğunu düşünüyorum. Ancak depremin olduğu yer kritik tabi ki çünkü 2023 depreminin meydana geldiği Çardak Fayı'nın tam bitim noktası civarında. Ama bu fay doğuya doğru devamı da var.

Dolayısıyla artçı bir deprem olarak kalmasını umuyorum. Malatya il olarak 2023 Şubat depremlerinden sonra fayların kesiştiği yerde olduğu için çok etkilendi ve bunlar hala devam ediyor. Hatta 6'yakın depremler meydan geldi. 5'i geçen her depremden sonra ülkemizdeki yapı stoklarındaki zafiyetlerden dolayı hasarlar meydana gelebiliyor. Malatya 2023 depremlerinden sonra daha çok etkilenmeye devam ediyor. Bunun nedeni kısmen Doğu Anadolu Fayı kısmen Malatya Fayı nedeniyle bu etkiler sürüyor.

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

Bugünkü ise Çardak Fayı'nın doğusunda meydan gelen bir deprem ama 4,9 yıkıcı değil çok hissedilebilir bir depremdir. Bunu hissetmeyen vatandaş yoktur. Çevre illerden de hissedilmiştir. Bu depremler bir süre daha devam edecek. Henüz artçı depremlerin yaşandığı süreç bitmedi.

"6 ÜZERİ DEPREM MEYDANA GELEBİLİR"

4,9 şiddetindeki depremden sonra doğu ve batıya doğru uzanan bir fay hattı var. Bu fay hattı bir deprem üretirse 6'nın üzerinde bir deprem üretme durumu olabilir. Çok kısa bir fay hattı değil. Bu hat üzerinde bir deprem potansiyeli var. Ancak 4,9'luk depremin bu fay hattını tetiklemek için elimizde daha fazla bilgi olması gerekir. Çardak Fayı'nın bittiği doğu ucunda meydan gelen bu depremden sonra devam eden fay hattı var. Ancak depremin günün saatini ve yerini söyleyecek bir bilim adamı ya da teknoloji ya da ülke yok.

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi (DHA)

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2024.11.15 10:46:18 37.9958 37.6015 5.0 -.- 4.9 4.8 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2024.11.15 10:46:18)

2024.11.15 10:08:00 36.9635 27.6157 5.9 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.11.15 09:50:49 37.9752 27.1382 5.5 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2024.11.15 09:32:07 38.1320 38.3725 15.3 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2024.11.15 08:19:06 38.6910 38.1143 4.0 -.- 1.9 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2024.11.15 07:41:55 37.0582 29.0538 25.3 -.- 1.3 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.11.15 07:39:07 40.5468 36.5572 5.0 -.- 1.3 -.- HACIALI-ERBAA (TOKAT) İlksel

2024.11.15 07:16:27 39.6967 33.3498 3.6 -.- 2.5 -.- KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel

2024.11.15 07:07:36 38.4060 37.3827 15.9 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.15 06:48:48 39.7162 33.3192 10.0 -.- 1.3 -.- KUREBOGAZI-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel

2024.11.15 06:33:44 40.5583 36.5762 5.4 -.- 1.5 -.- HACIALI-ERBAA (TOKAT) İlksel

2024.11.15 06:32:04 39.6080 33.4045 19.5 -.- 1.3 -.- SULUBUK-KARAKECILI (KIRIKKALE) İlksel

2024.11.15 06:27:26 39.6915 33.3402 7.4 -.- 2.0 -.- KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) İlksel

2024.11.15 06:22:53 39.6930 33.3422 5.5 -.- 3.6 3.7 KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) REVIZE01 (2024.11.15 06:22:52)

2024.11.15 06:20:21 37.6122 37.1650 5.1 -.- 2.5 -.- KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.15 06:17:21 37.3205 36.9923 10.6 -.- 1.3 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.11.15 05:56:07 36.9573 28.9412 6.2 -.- 1.4 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2024.11.15 05:36:56 36.3543 30.5918 22.0 -.- 1.6 -.- ADRASAN-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel

2024.11.15 04:44:58 40.6753 30.5543 8.9 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2024.11.15 04:25:33 36.9015 28.2980 11.2 -.- 1.3 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2024.11.15 04:16:24 40.8022 27.7193 14.3 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.11.15 04:15:06 40.8013 27.7355 10.3 -.- 1.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.11.15 03:52:27 38.0248 37.5503 14.7 -.- 1.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel