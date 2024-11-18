Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Yüksekova'da sabah saatlerinde sisin etkili olması hayatı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler far yakarak ilerleyebildi. İlçedeki Cilo Dağları beyaza bürünürken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi de sis altında kayboldu. Sabah işe giden vatandaşlar, hava sıcaklığının düştüğünü ve yakında merkezde kar yağışı beklediklerini belirtti.