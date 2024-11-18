Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 30 yaralı

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.





1 ÖLÜ 30 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.