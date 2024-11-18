Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü 30 yaralı
Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir yolcu otobüsü yol kenarına devrildi. Alanya-Bursa arasında sefer yaptığı öğrenilen otobüsün devrilmesi sonucu 1 yolcu hayatını kaybederken, 30 kişi ise yaralandı.
Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.
1 ÖLÜ 30 YARALI
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.