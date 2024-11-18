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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı! 1 ölü 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2024 04:02
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı! 1 ölü 1 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde F.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay Bilecik'in Pazaryeli ilçesinde meydana geldi.

Kaza yapan araç (İHA)Kaza yapan araç (İHA)

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Pazaryeri ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesine seyir halindeki F. E. idaresindeki 01 AIU 825 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü F. E. yaralanırken aynı araçta yolcu olarak bulunan Nilüfer İ. isimli kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü F. E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Nilüfer İ.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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