18 Kasım 2024, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da cadde ortasında silahlı saldırı! 2 yaralı

İstanbul'da cadde ortasında silahlı saldırı! 2 yaralı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2024 03:38
ABONE OL
İstanbul’da cadde ortasında silahlı saldırı! 2 yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kaldırımda yürüyen 2 kişiye seyir halindeki bir araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde gerçekleşti.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan araç içerisindeki kişi veya kişilerce, kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş edildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerindeki kovan (DHA)Olay yerindeki kovan (DHA)

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı 2 kişiye ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı.

Müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra polis ekipleri bir süre olay yerinde inceleme yaptı.
Polis silahlı saldırıyı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör