Kars Peynir Müzesi yoğun ilgi görüyor

Başta Gravyer ve Kars kaşarı olmak üzere peynir çeşitlerini tanıtan ve bölgenin geleneksel peynir üretim tekniklerini sergileyen müze, her gün binlerce ziyaretçiye kapılarını açıyor.

Açıldığı günden itibaren Kars turizmine önemli katkılar sağlayan Peynir Müzesi, özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Grevyer ve Kars Kaşarı ve peynir çeşitlerinin hikayesininin görsellerle anlatıldığı müze, 11 ayda ziyaretçilerle doldu taştı.

Peynir Müzesi'nin görmek için Ankara'dan Kars'a geldiğini ifade eden Beşir Şimşek, "Kars'ı gezmeye geldik, Kars'ı gezmeye gelmişken de bir Peynir Müzesi'ni görelim istedik. Burada peynire dair bilgilerimiz daha da arttı. Peynir hakkında bilgi edinmiş olduk" dedi.

Kars'a Iğdır'dan gelen vatandaşlar, müzeye hayran kaldıklarını belirttiler. Vatandaşlar, "Peynir Müzesi olduğunu öğrendik. Geldiğimizde gördük, Kars kaşarının nasıl yapıldığını, süreçlerini öğrendik. Gerçekten özen hazırlanmış müze, hem görseller olsun, hem mimari olsun, gezmeye değer, herkesin gemesini tavsiye ederim" diye konuştular.

Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi'nde, Gravyer yapımı, peynir salonu, video odası, temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, Kars evleri, şef ve atölye bölümlerinin yer alıyor. Müzeyi gezen ziyaretçiler, yaylalarda elde edilen sütün peynire dönüşüm serüvenini öğreniyor.

Kars Peynir Müzesini 11 ayda 72 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Müze günü birlik olarak ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor.