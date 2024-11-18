Avcılar'da sünger fabrikasında yangın paniği
İstanbul Avcılar'da bulunan bir sünger fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangının çıkış nedeni için araştırma başlatıldı.
Avcılar'da sünger üretilen iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.