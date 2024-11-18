İzmir'de 5 kardeşin ölümüyle ilgili özel ekip kuruldu
İzmir'de çıkan ve 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangın Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yürekleri dağlayan acı olayda yaşları 1 ila 5 arasında değişen kardeşlerin ölümü AK Parti MYK toplantısının gündeminde de yer aldı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan'ın "Bakanlık çocukları cebren almalıydı." dediği öğrenilirken, söz konusu olayla ilgili özel bir ekip görevlendirilerek inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Türkiye'yi yasa boğan, İzmir'de yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeşin hayatını kaybetmesi olayı da ele alındı.
ERDOĞAN'DAN İLK TEPKİ
Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Ev desen ev değil, baraka desen baraka değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı" dediği öğrenildi.
MYK üyelerinin de çocuğun üstün yararı kanun maddesi gereği çocukların alınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi. İzmir'in Selçuk ilçesinde 11 Kasım'da anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitlediği yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti. Acı olayın ardından ihmal olup olmadığı tartışıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sabah'ın haberine göre, elim olayda ihmal var mı yok mu, gereken yapıldı mı yapılmadı mı, sistem nerede tıkandı sorulanın yanıtlanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturma başlattı. AK Parti MYK'da da konu gündeme geldi. Sorumlular hakkında soruşturma açılması gerektiği bildirildi. Bakanlığın denetim sisteminin olmadığı eleştirilerinin yersiz olduğu, mekanizmanın işletilmesinde sorun olduğu ifade edildi. Sistem ve kanun gereği çocukların devlet korumasına alınması gerektiği vurgulandı. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi hanelerle birebir ilgilendiğini sosyal yardım mekanizmasının olduğunun fakat mekanizmanın işleyişinin sorgulanması gerektiği vurgulandı.
ALMAYAN AKIL SORGULANMALI
Konuyla ilgili bir MYK üyesinin, "18 kez o eve girmiş ama çocukları almamış çalışanlar üzerinde soruşturma yapılmalı. Sistem o masum çocukları o evden devletin korunmasına almalıydı. Kanuni olarak çocuğun üstün yararı ilkesi var o çocuklar o evden alınmalıydı. Almayan akılı sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.
ÖZEL EKİP ARAŞTIRACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş anne Melisa Akcan'a taziye ziyaretinde bulundu. Acılı anne, "Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Anneme bile emanet etmek istemezdim." dedi. Bakan Göktaş da anne olarak acısını paylaştığını ve yanlarında olduğunu söyledi. Öte yandan Bakanlığın konuyu detaylı olarak araştırılması için özel bir ekip görevlendirerek inceleme başlattığı belirtildi.