Buca’da grev bitti ama çöp yığınları sürüyor! Vatandaş isyanda

Buca Belediyesi ile DİSK'2e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma çıkmamasının ardından sendika üyesi işçiler 12 Kasım'da greve başlamıştı. Grevin ikinci gününde yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmış ve Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanarak greve son verilmişti. Bu gelişmeye rağmen ilçe genelindeki çöp toplama aralığının uzaması nedeniyle çöp kutuları doldu taştı ve çöp yığınları oluştu. Çöplerini atmaya gelen vatandaşlar oluşan çöp yığını nedeniyle atık poşetlerini yerlere bıraktı.

Çöp konteynerlerinin dolup taşması ve bölgede oluşan koku nedeniyle vatandaş isyan etti (AA)

BÖLGE HALKI İSYANDA

Sabah'ın haberine göre mahalle sakinleri duruma tepki gösterirken, bölgede çöp yığınları nedeniyle kötü bir koku oluştuğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Mahalle sakinlerinden Hasan Karatabak, "Eskiden İzmir halkı buralara piknik yapmaya gelirdi. Pikniği bırak artık buradan kaçacak hale geldik. Kepçe 3-5 günde bir gelip çöpleri alıp gidiyor. Almazsa işte çöp atacak yer bile kalmadı artık. Parkın dibi burası. Hastalığı var kokusu var" diye konuştu.



Yetkililerin sorunu çözmesini isteyen vatandaş "Yetkililer ne yaparsa yapsın bu kamu hizmetidir. Kamu hizmeti beklemez. Belediyenin grevde olup olmaması benim sorunum değil. İşçisiyle problemini çözecek benim çöpümü buradan alacak. Çünkü ben bunun için belediyeye vergi ödüyorum" dedi.

Bölgede esnaflık yapan Bülent Karahaner ise çöp nedeniyle oluşan koku nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, "Ne gelen var ne giden. Yazın sineği bitmiyor. Kışın pisliği bitmiyor. Dükkanın önünü süpürmekten bıktık" ifadelerini kullandı.