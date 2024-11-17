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Bursa'da korkunç olay! Otobüste tartıştığı kadını bacağından bıçakladı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 03:27
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Bursa’da korkunç olay! Otobüste tartıştığı kadını bacağından bıçakladı

Bursa'da Gülay K. (38) ile bir toplu taşıma aracında, bir erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce 38 yaşındaki kadın, cani adam tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düştü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yaralı kadına müdahale anından bir kare (DHA)Yaralı kadına müdahale anından bir kare (DHA)

Kent içi toplu ulaşım aracı olan özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı.

Yaralı kadına müdahale anından bir kare (DHA)Yaralı kadına müdahale anından bir kare (DHA)

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaşanan arbede sırasında Gülay K, tartıştığı erkek yolcunun bıçaklı saldırısında bacağından yaralandı. Şüpheli olayın ardından otobüsten inip kaçtı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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