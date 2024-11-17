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24 kişiye eş zamanlı operasyon şoku! Kıskıvrak yakalandılar

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 03:14
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24 kişiye eş zamanlı operasyon şoku! Kıskıvrak yakalandılar

Batman Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirmenin ardından başlayan eylemlerde, sokak olaylarına karıştığı tespit edilen 24 şüpheli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 14 kurusıkı tabanca fişeği ve çeşitli materyaller ele geçirilirken, şüpheliler ise gözaltına alındı.

Batman Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından başlayan eylemlerde, sokak olaylarına karıştığı tespit edilen 24 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyon anından bir kare (DHA)Operasyon anından bir kare (DHA)

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da Batman Belediye Başkanlığı'na görevlendirme yapılmasının ardından, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte yaşanan yasa dışı şiddet içerikli sokak olaylarına karıştığı belirlenen şüphelilerin tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon anından bir kare (DHA)Operasyon anından bir kare (DHA)

24 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon anından bir kare (DHA)Operasyon anından bir kare (DHA)

Operasyonlarda 6'sı SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) toplam 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 1 şüphelinin çeşitli suçlardan 30 aranma kaydı olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 14 kurusıkı tabanca fişeği, 1 sapan, 10 bilye, 1 torpil, 2 boş maytap kutusu, 4 kalaşnikof tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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