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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 13:25
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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Sabiha Ayhan (77), evinde ölü bulundu.

Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Sabiha Ayhan'dan gün içinde haber alamayan oğlu H.A., telefonla aramasına rağmen ulaşamayınca dün akşam saatlerinde eve gitti. Çilingir yardımıyla eve giren H.A., annesini yatağında hareketsiz halde buldu. H.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ayhan'ın öldüğünü belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Ayhan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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