Filipinler’de ’Süper Tayfun Man-yi’ alarmı

Filipinler, süper tayfun kategorisinde yer alan Man-yi tayfunun yaklaşmasıyla alarma geçti. Yetkililer, saatte 185 kilometreyi bulan rüzgar hızına sahip tayfunun bugün veya yarın karaya ulaşmasının beklendiğini ve saatte 215 kilometreye varan rüzgar hızına ulaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Tayfunun etkili olacağı bölgelerde binlerce kişi tahliye edilirken, yetkililer kıyı şeridinde yaşayanları sel ve toprak kaymalarına karşı uyardı. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, yerel yönetimlere olası bir felakete karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu. Meteoroloji uzmanları, Man-yi'nin bölgede yıkıcı etkiler bırakabileceğini ve özellikle tarım arazileri ile altyapıya ciddi zararlar verebileceğini belirtti. Tayfunun etkisinin, Filipinler'in doğu ve orta kesimlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Tayfun, Filipinler'i son bir ayda vuran altıncı büyük fırtına olacak.